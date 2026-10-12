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    Энергоэксперт Гривач оценил влияние российского дизеля на цены в США

    Энергоэксперт Гривач: политический эффект сделки с Россией важнее цен на дизель

    Фото: 360.ru

    Поставки российского дизельного топлива в США вряд ли окажут существенное влияние на американский рынок из-за относительно небольших объемов. Главная цель соглашения Москвы и Вашингтона заключается в достижении политического и информационного эффекта перед промежуточными выборами в Конгресс. Об этом 360.ru заявил заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

    «Объемы действительно небольшие в масштабах даже американского экспорта дизеля. Поэтому на физическом рынке они способны решать очень конкретные задачи. Главное здесь — медийный и политический эффект», — объяснил эксперт.

    По мнению Гривача, одновременно соглашение с Россией может стать сигналом о возможности дальнейшего смягчения санкций.

    «Трампу был нужен эффектный ход, чтобы, с одной стороны, сбить негативные настроения на рынках нефтепродуктов, что важно для республиканцев в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, и одновременно показать путь для выхода из украинского и энергетического кризисов для Европы», — отметил специалист.

    Почему Вашингтон пошел на соглашение с Москвой, какую роль сделка сыграет перед выборами в Конгресс — читайте в материале 360.ru.

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