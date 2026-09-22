Психолог Фомин назвал порчу еды партнера признаком пассивной агрессии

Порча еды партнера из-за обиды говорит о неумении прямо выражать недовольство и может усилить конфликт в паре. Об этом рассказал психиатр, психотерапевт и психолог Евгений Фомин, передает «Вечерняя Москва» .

По данным издания, среди 1,5 тысячи женщин, 38% хотя бы раз добавляли в блюда нелюбимый партнером ингредиент. Еще 31% пересаливали еду, а 19% делали ее острее. Причинами называли обидные слова, забытые годовщины и опоздания домой.

Фомин пояснил, что такое поведение становится формой скрытой пассивной агрессии. Человек выражает недовольство через «месть», но не объясняет партнеру, в чем причина обиды.

Психолог предупредил, что невысказанные претензии накапливаются, усиливают конфликтность и ухудшают отношения. Это может навредить обоим партнерам, их детям и в итоге привести к расставанию.

Кроме того, подавленные негативные эмоции ухудшают качество жизни самого обиженного человека. Длительное раздражение, по словам специалиста, способно стать причиной психосоматических обострений.

Фомин посоветовал обсуждать обиды прямо и спокойно: объяснять, что именно задело, какие чувства вызвала ситуация и почему поступок партнера показался неуважительным. Такой разговор поможет выяснить мотивы другого человека и избежать ошибочных выводов.