Физическую активность назвали эффективной практикой деменции

Эффективная профилактика деменции включает в себя физическую активность. Для людей с инвалидностью следует предлагать доступные варианты тренировок, заявила РИА «Новости» исследователь австралийского Университета Кертина Дженнифер Данн.

Она отметила, что программы деменции нужно делать инклюзивными и доступными людям с ограничениями, в том числе с хроническими заболеваниями или инвалидностью.

Данн вместе с коллегами изучили, как в научной литературе представляется 61 потенциально модифицируемый фактор риска и защиты от деменции. Специалисты пришли к выводу, что 80% из них относились к так называемому индивидуальному уровню, то есть образу жизни и состоянию здоровья самого человека.

В список также вошли курение, питание, нарушения сна, гипертония, физическая активность, диабет и потеря слуха.

Ранее врач-терапевт Аннет Босворт подтвердила, что высокий уровень инсулина относится к возможным ранним факторам риска деменции. По ее словам, нарушение обмена веществ влияет на работу мозга.