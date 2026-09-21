Урожаю винограда в Крыму предрекли сокращение

В Крыму ожидают недобор урожая саперави — одного из основных сортов винограда для производства красных вин. На урожайность позднего сорта повлияли погодные условия, в том числе частые дожди, сообщили ТАСС в НИИ сельского хозяйства Крыма.

«В этом году сохранится соотношение объема собранных белых и красных сортов 60:40», — отметили в институте.

Погодные условия по-разному сказались на винограде разных сроков созревания. Умеренно жаркое лето с ливнями создало более благоприятные условия для белых сортов.

Среди ранних сортов наибольшую урожайность показали пино черный и мускат янтарный, среди среднеспелых — алиготе, мерло и рислинг рейнский.

В конце лета и начале осени в регионе установилась погода с теплыми солнечными днями и прохладными ночами. По оценке специалистов, такие условия позволяют винограду дольше созревать на кусте и накапливать необходимые для качества вина вещества.

Более продолжительное созревание помогает ягоде и косточке достичь полной зрелости. Это снижает вероятность появления в вине зеленых танинов, которые могут придавать ему травянистый привкус.

В 2026 году Краснодарский край станет лидером в России по выращиванию винограда для вина.