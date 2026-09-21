После обработки 75,31% протоколов «Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму с 57,48% голосов по партийным спискам. Такие данные привел ЦИК России на официальном сайте .

За правящей партией следуют КПРФ, которая набирает пока 14,03%, и ЛДПР — 8,75%. Замыкают пятерку лидеров «Новые люди» — 8,01%, и «Справедливая Россия» — 5,01%.

Эти пять партий преодолевают пятипроцентный барьер, а остальные участники гонки пока не проходят в парламент. Партия пенсионеров получила 2,18%, «Зеленые» — 1,12%, «Коммунисты России» — 0,88%, «Родина» — 0,73%, Партия прямой демократии — 0,33%.

Ранее иностранный журналист Винченцо Лоруссо, освещавший процесс голосования на территории Донбасса, рассказал о своих впечатлениях от организации мероприятия.