17 сентября 2026 19:30 Помощник в «земных» делах. Зачем люди часами стоят в очереди к святителю Спиридону Клинический психолог Паустовская: вера в чудо — это способ совладать с тревогой Фото: Мощи святителя Спиридона Тримифунтского в храме Христа Спасителя, Москва. Bocharov Denis / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Люди в Москве часами стоят в очереди ради того, чтобы поклониться мощам святителя Спиридона Тримифунтского. Он — тот редкий святой, что помогает в решении обычных, «земных» проблем: устройстве на работу, решению жилищных, финансовых и деловых вопросов, разрешает конфликты и исцеляет болезни и скорби. Клинический психолог Инна Паустовская рассказала 360.ru, почему вера в чудо необходима.

Люди идут к святителю Спиридону Мощи святителя Спиридона Тримифунтского продолжают собирать верующих в храме Христа Спасителя. Десницу одного из самых почитаемых в христианском мире святых привезли с греческого острова Корфу 17 августа 2026 года. Ей уже поклонились тысячи православных в дюжине российских городов. В Москву святыню привезли 15 сентября. Сейчас конец очереди к мощам святого дошел до парка «Музеон». Людям приходится стоять по пять-шесть часов. В соцсетях советуют брать с собой складные стульчики, термосы с чаем, пауэрбанки и теплее одеваться: на Патриаршем мосту сильный ветер. Верующие поддерживают друг друга, делятся едой, помогают пожилым. Поклониться святому можно с 8:00 до 20:00, а в последний день, 20 сентября, до 14:00. Все изменения в расписании публикуются на сайте «Мощи святителя Спиридона в России». Там же можно найти всю необходимую справочную информацию: как добраться до храма Христа Спасителя, советы паломникам, акафист святителю.

Фото: Очередь к мощам святителя Спиридона Тримифунтского у храма Христа Спасителя, Москва. Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Башмачки святого Спиридона Святой Спиридон родился на Кипре в III веке. Он был простым пастухом, скромным и добрым человеком: всегда кормил и приглашал на ночлег нищих и странников. Отлично знал Евангелие и стремился подражать ветхозаветным праведникам. Даже после избрания в епископы продолжал пасти скот и вел простой образ жизни. Спиридон славился прозорливостью, изгонял бесов, исцелял неизлечимых больных. Впрочем, святитель и после смерти творил чудеса. Считается, что он покидает серебряную раку на Корфу, где покоятся его мощи, и ходит по миру, помогая людям.

Фото: Икона святого Спиридона, XVI век / Публичное достояние

Раку раз в году открывают, и каждый раз шитые золотом бархатные башмачки Спиридона Тримифунтского оказываются стоптанными. Иногда на них находят частички песка, морские водоросли и дорожную пыль. Изношенную обувь иногда передают крупным монастырям или храмам, но чаще разрезают на сотни маленьких кусочков и бесплатно раздают паломникам. Такие башмачки и ковчежцы с частицей мощей святого хранятся в двух московских обителях: храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке и Покровском храме Данилова монастыря. В первом также находится самая известная в России старинная чудотворная икона святителя Спиридона.

Интересно Бархатные башмачки святого можно также увидеть и в некоторых других храмах России.

Святой помогает россиянам Православные всего мира почитают святителя Спиридона Тримифунтского как помощника в житейских делах. Его просят решить материальные, жилищные и семейные проблемы, вопросы трудоустройства. Есть целые подборки свидетельств, когда разрешались, казалось бы, абсолютно безвыходные ситуации. Люди пишут в соцсетях, что им тоже помогли молитвы святому и поклонение его мощам. У кого-то получилось разобраться с кредитами, кто-то наконец нашел подходящую работу, иные даже досрочно закрыли ипотеку. Есть и те, кто признался, что после долгих лет смогли зачать ребенка.

Фото: Мощи святителя Спиридона Тримифунтского в храме Христа Спасителя, Москва. Bocharov Denis / www.globallookpress.com

Людям нужна вера в чудо Очереди к мощам святителя Спиридона Тримифунтского — это и социально-психологический феномен. С точки зрения психологии здесь переплетаются надежда и вера в чудо, пояснила 360.ru клинический психолог Инна Паустовская.

Привезенный ковчег — это не просто «одна из частиц», а символическое присутствие самого святого. Кроме того, есть эффект «уникального события» и причастности к исключительному: привоз мощей в главный храм страны, огромные очереди, освещение в СМИ. Так ценность события для человека резко возрастает. Инна Паустовская

Чем больше усилий — времени, физических сил, преодоления дискомфорта — тратит человек на что-то, тем выше он это ценит. Многочасовое стояние превращается в «аскетическую практику», личный подвиг, отметила психолог.

Фото: Верующие в храме Христа Спасителя, Москва. Bocharov Denis / www.globallookpress.com

Паустовская добавила, что люди с одинаковой целью чувствуют эмоциональную общность, поддержку и принадлежность к традиции. Они на время перестают ощущать себя одинокими, оставшимися один на один со своими проблемами. Ожидание чуда, вера в силу святителя и физическое прикосновение к святыне запускают в мозге реакции, способные улучшить психоэмоциональное состояние, снять стресс, дать надежду, отметила психолог.

В кризисные времена люди ищут не абстрактного спасения, а конкретной помощи — с кредитами, ипотекой, работой. Святитель Спиридон Тримифунтский в народном сознании отвечает именно за эту сферу. Вера в чудо — это способ совладать с тревогой. Когда человек не может решить финансовую проблему рационально, молитва и поездка к мощам дают ему ощущение контроля и надежду, снижая уровень стресса. Инна Паустовская