Столетние ветераны ВОВ проголосовали на Сахалине

На Сахалине на выборах в Госдуму проголосовали ветераны Великой Отечественной войны, 100-летние Алексей Ветров и Клавдия Дикалова. Об этом сообщили местные власти в «Максе» .

«Алексею Васильевичу в марте этого года исполнилось 100 лет. Он является единственным ныне живущим ветераном Великой Отечественной войны в Поронайском районе», — отметили в администрации.

Ветров самостоятельно пришел на избирательный участок.

Дикалова сделала свой выбор на дому в Корсакове. Она добавила, что всегда участвует в голосовании.

В пятницу россияне начали голосовать на выборах депутатов Госдумы в Таиланде. Процедура проходит на двух участках.