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    Столетние ветераны ВОВ проголосовали на Сахалине

    Фото: РИА «Новости»

    На Сахалине на выборах в Госдуму проголосовали ветераны Великой Отечественной войны, 100-летние Алексей Ветров и Клавдия Дикалова. Об этом сообщили местные власти в «Максе».

    «Алексею Васильевичу в марте этого года исполнилось 100 лет. Он является единственным ныне живущим ветераном Великой Отечественной войны в Поронайском районе», — отметили в администрации.

    Ветров самостоятельно пришел на  избирательный участок.

    Дикалова сделала свой выбор на дому в Корсакове. Она добавила, что всегда участвует в голосовании.

    В пятницу россияне начали голосовать на выборах депутатов Госдумы в Таиланде. Процедура проходит на двух участках.