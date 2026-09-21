Путин присвоил главе ВТБ Костину звание Героя Труда
Глава ВТБ Андрей Костин получил звание Героя Труда. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, его разместили на сайте опубликования правовых актов.
В документе говорится, что Костина удостоили этого звания за многолетнюю плодотворную трудовую деятельность, вклад в развитие финансово-банковской системы и особые заслуги перед государством.
Костин возглавляет ВТБ с 2002 года. До этого, с 1996-го, он руководил Внешэкономбанком.
Ранее он стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», получив все четыре степени. Последнюю из них Путин вручил ему в 2021 году. В понедельник Костин отметил 70-летний юбилей.
В начале сентября глава государства присвоил звание Героя Труда мэру Москвы Сергею Собянину за заслуги в решении социально-экономических вопросов российской столицы.