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    «Людям небезразлично, как будет жить регион». Рожнов — о высокой явке в Подмосковье

    Политик Рожнов: жителям Подмосковья небезразлична судьба региона

    пресс-центр Московской области по выборам депутатов ГД РФ и МОД «Выборы 2026»
    Фото: пресс-центр Московской области по выборам депутатов ГД РФ и МОД «Выборы 2026»

    Высокая явка на выборах в Подмосковье говорит о том, что жителям небезразлична судьба региона. Об этом заявил заместитель секретаря Московского областного отделения партии «Единая Россия» Олег Рожнов.

    Он отмети, что на участках работают 23 тысячи наблюдателей, в том числе 4,5 тысячи — представители «Единой России». Депутаты объехали более 500 участков за 2,5 дня выборов, отметив достаточно высокую явку.

    «Сегодня многие участки перешагнули за 50%. Это говорит о том, что людям небезразлично, как будет жить регион, как будет жить страна», — подчеркнул Рожнов.

    По его словам, для подготовленных «Единой Россией» наблюдателей работает ситуационный центр в Реутове. Туда можно позвонить, чтобы получить консультацию.

    Выборы проходят с 18 по 20 сентября. В федеральном бюллетене представили 10 партий. В Подмосковье работают почти четыре тысячи участков.