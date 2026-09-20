Высокая явка на выборах в Подмосковье говорит о том, что жителям небезразлична судьба региона. Об этом заявил заместитель секретаря Московского областного отделения партии «Единая Россия» Олег Рожнов .

Он отмети, что на участках работают 23 тысячи наблюдателей, в том числе 4,5 тысячи — представители «Единой России». Депутаты объехали более 500 участков за 2,5 дня выборов, отметив достаточно высокую явку.

«Сегодня многие участки перешагнули за 50%. Это говорит о том, что людям небезразлично, как будет жить регион, как будет жить страна», — подчеркнул Рожнов.

По его словам, для подготовленных «Единой Россией» наблюдателей работает ситуационный центр в Реутове. Туда можно позвонить, чтобы получить консультацию.

Выборы проходят с 18 по 20 сентября. В федеральном бюллетене представили 10 партий. В Подмосковье работают почти четыре тысячи участков.