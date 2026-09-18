Чукотское село показало 100% явку на выборах в Госдуму

Явка на выборах в Госдуму в селе Нутэпэльмен на Чукотке достигла 100% в первый день голосования. Об этом сообщило окружное правительство .

«В селе Нутэпэльмен муниципального округа Эгвекинот проголосовали все избиратели, включенные в список на избирательном участке», — заявили власти.

Для небольшого северного села такие события как голосование не остаются в стороне, жители знают друг друга и идут на выборы, отметили в администрации муниципального округа Эгвекинот.

Численность населения Нутэпэльмена — 171 человек. Всего на Чукотке утром 18 сентября открылись 54 избирательных участка.

На Сахалине участие в выборах приняли 100-летние ветераны Великой Отечественной войны Алексей Ветров и Клавдия Дикалова.