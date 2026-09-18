Жители Москвы стали чаще оставлять питомцев ситтерам и зоогостиницам

Владельцы домашних животных стали чаще доверять уход за своими питомцами зоогостиницам и ситтерам. Об этом говорится в совместном исследовании компании «МегаФон» и сервиса по поиску зоонянь и ситтеров VOX, появившемся в распоряжении 360.ru.

Согласно итогам первого полугодия 2026 года, спрос на передержку питомцев в Москве вырос в полтора раза по сравнению с предыдущим годом. Чаще всего к таким услугам обращаются владельцы собак.

Аналитики МегаФона зафиксировали, что жители столицы в 2,7 раза чаще стали изучать предложения зоогостиниц и на 47% активнее — услуги частной передержки.

Наиболее популярны такие услуги у аудитории 35-44 и 45-54 лет — на них приходится 29% и 27% трафика соответственно. Следом идет группа 55–64 лет с долей 18%. Мужчины ищут ситтеров активнее женщин: на них приходится 52% запросов.

Пик спроса приходится на июнь и июль. При этом рост трафика на специализированных ресурсах фиксируется и осенью, когда люди заранее планируют отдых на длинных новогодних праздниках.

По данным VOX, доля владельцев кошек среди заказчиков услуг составляет 9%, а хозяев собак — почти 88%. Выгульщиками и зоонянями чаще всего становится молодежь — 58% рынка приходится на людей от 18 до 26 лет. При этом среди работников этой сферы преобладают женщины (94%).

В среднем один выгул питомца обходится владельцам в 650 рублей, а день передержки или работы зооняни — от 1290 до 1890 рублей.