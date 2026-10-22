Психолог Алымова объяснила, как отличить выгорание от карьерной скуки

Консультант Алымова: интерес к сложному проекту указывает на потребность в росте

Апатия на работе не всегда связана с истощением: ее причиной может стать нехватка развития. Психолог и карьерный консультант Елена Алымова рассказала о различиях этих состояний, сообщает Газета.ru .

Выгорание и карьерная скука проявляются похоже: сотрудник теряет мотивацию, раздражается и хуже справляется с задачами. Однако причины у этих состояний разные.

Выгорание возникает из-за хронического стресса. Человек испытывает физическую и эмоциональную усталость даже после отдыха, ему трудно сосредоточиться. При карьерной скуке энергия сохраняется, но слишком простая и монотонная работа кажется бессмысленной.

Алымова предложила представить интересный сложный проект и оценить свою реакцию. При выгорании на него не хватает сил, а при скуке новая задача вызывает энтузиазм.

Ошибочная оценка состояния мешает выбрать решение. Дополнительные задачи могут ухудшить состояние при выгорании. Отпуск при карьерной скуке не устранит причину: после возвращения отсутствие роста вновь даст о себе знать.

Психолог посоветовала разобраться, что тяготит сильнее: объем работы или ее простота. В первом случае нужно восстановление, во втором — новые задачи, обучение и расширение ответственности. Если компания не дает возможностей для роста, стоит рассмотреть смену места работы без чувства вины.