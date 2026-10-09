Минтруд пересмотрел список запрещенных подросткам видов работ

Подростки в России не смогут работать в ритуальных услугах и на опасных производствах. Минтруд обновил перечень запрещенных для несовершеннолетних работ, сообщил ТАСС .

В стоп-лист вошли 69 видов работ, разделенных на пять категорий в зависимости от типа рисков. Подростки не смогут трудиться на опасных производствах, в местах, где возможны обрушения и скопления газов, а также в сфере ритуальных услуг.

Приказ Минтруда с перечнем запрещенных несовершеннолетним работ вступит в силу 1 марта 2027 года. Его действие продлится шесть лет.

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