Названа разница между наибольшей и наименьшей зарплатой в регионах

Разница наибольшей и наименьшей зарплаты в регионах составила 200 тысяч рублей

Разрыв между средней зарплатой в регионах России с самыми высокими и низкими доходами в июле достиг 201 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные статистики, сообщило РИА «Новости» .

На Чукотке среднемесячная зарплата составила 243,7 тысячи рублей. Самый низкий показатель зафиксировали в Ингушетии — 42,7 тысячи рублей. Таким образом, разница между регионами достигла 201 тысячи рублей.

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в России в июле составила 109,5 тысячи рублей.

Этот показатель учитывает премии и доходы всех сотрудников, включая тех, кто получает сверхвысокие зарплаты. Сумму рассчитывают до вычета налогов.

Ранее россиянам рассказали, в каких отраслях можно зарабатывать до 500 тысяч рублей в месяц.