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    Названа разница между наибольшей и наименьшей зарплатой в регионах

    Разница наибольшей и наименьшей зарплаты в регионах составила 200 тысяч рублей

    Фото: РИА «Новости»

    Разрыв между средней зарплатой в регионах России с самыми высокими и низкими доходами в июле достиг 201 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные статистики, сообщило РИА «Новости».

    На Чукотке среднемесячная зарплата составила 243,7 тысячи рублей. Самый низкий показатель зафиксировали в Ингушетии — 42,7 тысячи рублей. Таким образом, разница между регионами достигла 201 тысячи рублей.

    Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в России в июле составила 109,5 тысячи рублей.

    Этот показатель учитывает премии и доходы всех сотрудников, включая тех, кто получает сверхвысокие зарплаты. Сумму рассчитывают до вычета налогов.

    Ранее россиянам рассказали, в каких отраслях можно зарабатывать до 500 тысяч рублей в месяц.