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    Екатерина Андреева и Елена Малышева получат ордена «За заслуги перед Отечеством»

    Фото: РИА «Новости»

    Орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени удостоят ведущих Первого канала Елену Малышеву и Екатерину Андрееву. Соответствующий указ президента России Владимира Путина разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

    Знаменитости получат награды за «заслуги в области средств массовой информации, связи и массовых коммуникаций, многолетнюю добросовестную работу».

    Кроме того, орденами «За заслуги перед Отечеством» II степени наградят заместителя председателя правительства Дмитрия Горенко и депутата Госдумы Виталия Савельева.

    Недавно стало известно, что президент России Владимир Путин поддержал предложение главы кабмина Михаила Мишустина представить вице-премьеров Дмитрия Григоренко и Юрия Трутнева к государственным наградам. По мнению представителя Кремля Дмитрия Пескова, за годы политической карьеры они внесли значимый вклад в работу правительства.

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