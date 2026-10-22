Екатерина Андреева и Елена Малышева получат ордена «За заслуги перед Отечеством»
Орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени удостоят ведущих Первого канала Елену Малышеву и Екатерину Андрееву. Соответствующий указ президента России Владимира Путина разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
Знаменитости получат награды за «заслуги в области средств массовой информации, связи и массовых коммуникаций, многолетнюю добросовестную работу».
Кроме того, орденами «За заслуги перед Отечеством» II степени наградят заместителя председателя правительства Дмитрия Горенко и депутата Госдумы Виталия Савельева.
Недавно стало известно, что президент России Владимир Путин поддержал предложение главы кабмина Михаила Мишустина представить вице-премьеров Дмитрия Григоренко и Юрия Трутнева к государственным наградам. По мнению представителя Кремля Дмитрия Пескова, за годы политической карьеры они внесли значимый вклад в работу правительства.