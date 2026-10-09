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    МВД перечислило опасные для хранения в смартфоне файлы

    МВД рекомендовало россиянам не хранить сканы документов в смартфоне

    Фото: РИА «Новости»

    Хранить в смартфонах сканы документов опасно, так как мошенники могут использовать их для получения доступа к аккаунтам владельца. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на материалы МВД России.

    Мошенники заинтересованы в получении данных паспорта, СНИЛС, ИНН и водительских прав, поэтому правоохранительные посоветовали не хранить сканы и фотографии этих документов в телефоне. Получив доступ к ним, преступники могут взломать аккаунты владельца или создать фейковые.

    Не стоит сохранять интимные фотографии, так как их утечка может обернуться вымогательством. Опасно отправлять самим себе в мессенджерах пароли от соцсетей и банковских приложений либо хранить их в заметках на телефоне. То же относится к номерам карт, PIN-кодам и адресам.

    Ранее мошенники начали выдавать себя за представителей интернет-провайдеров. Под предлогом смены тарифа они просят продиктовать код из СМС.

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