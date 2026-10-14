Писатель объяснил неутихающий интерес к личности Сталина

Личность Иосифа Сталина до сих пор вызывает интерес и востребована, потому что люди стали понимать величину его вклада в развитии как родной страны, так и международной политики. Об этом в беседе с 360.ru заявил писатель и публицист Александр Широкорад.

«Он за четыре года восстановил разрушенную страну. Ту ракету, которая вывела Юрия Гагарина на орбиту, начали разрабатывать при жизни Сталина, атомные подводные лодки тоже начали проектировать. Он вел жесткую борьбу с коррупцией», — напомнил он.

Широкорад провел параллель с личностью Петра I, которого тоже сначала проклинали за жесткость в государственном управлении и реформы: только со временем его деятельность начали ценить по-настоящему.

Где сейчас живут потомки Сталина и как сложилась их судьба, читайте в нашей статье.