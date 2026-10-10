В Госдуме перечислили периоды для стажа без трудоустройства

Депутат Коломейцев: службу и уход за детьми засчитают в пенсионный стаж

Военная служба, уход за детьми до полутора лет и уход за нетрудоспособными засчитываются в пенсионный стаж, даже если человек не работал и взносы за него не платили. Об этом РИА «Новости» рассказал депутат Госдумы Николай Коломейцев.

По его словам, в список также входят больничные и уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или человеком старше 80 лет.

Кроме того, в стаж включают периоды получения пособия по безработице и участия в оплачиваемых общественных работах. Учитывается и проживание с супругом-военнослужащим или дипломатом, если по месту пребывания нельзя найти работу.

Коломейцев уточнил, что за уход за первым ребенком начисляют 1,8 балла в год, за вторым — 3,6, за третьим или четвертым — 5,4. За службу по призыву и уход за инвалидом I группы дают по 1,8 балла в год.

Он подчеркнул, что нестраховые периоды засчитывают только при наличии работы со взносами до или после них.

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