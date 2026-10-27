Психолог Абравитова связала рост расходов с попыткой справиться со стрессом

Человек в состоянии стресса может искать недостающие эмоции в чрезмерных тратах. Об этом рассказала клинический психолог Марианна Абравитова, сообщает RT .

По словам специалиста, рост расходов при прежнем количестве денег может указывать на попытку уйти от стресса. Человек начинает активнее заказывать товары на маркетплейсах и чаще посещать магазины.

Меняются и другие привычки: люди чаще пользуются такси, ходят в рестораны и кафе. Абравитова отметила, что в моменте такие траты могут помогать — это способ побаловать себя и получить нужные эмоции.

Однако со временем покупки могут приесться. Тогда для прежнего эмоционального эффекта человеку потребуются более существенные расходы. Психолог подчеркнула, что важно вовремя заметить привыкание к образу жизни, который отличается от прежнего.