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    Психолог Абравитова связала рост расходов с попыткой справиться со стрессом

    Человек в состоянии стресса может искать недостающие эмоции в чрезмерных тратах. Об этом рассказала клинический психолог Марианна Абравитова, сообщает RT.

    По словам специалиста, рост расходов при прежнем количестве денег может указывать на попытку уйти от стресса. Человек начинает активнее заказывать товары на маркетплейсах и чаще посещать магазины.

    Меняются и другие привычки: люди чаще пользуются такси, ходят в рестораны и кафе. Абравитова отметила, что в моменте такие траты могут помогать — это способ побаловать себя и получить нужные эмоции.

    Однако со временем покупки могут приесться. Тогда для прежнего эмоционального эффекта человеку потребуются более существенные расходы. Психолог подчеркнула, что важно вовремя заметить привыкание к образу жизни, который отличается от прежнего.

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