VK назвал самые «туристические» имена среди россиян

Дейтинг-сервис «VK Знакомства» и сервис бронирования пакетных туров Onlinetours выяснили, как чаще всего зовут путешественников и повышает ли любовь к такому хобби шансы на знакомство. Об этом рассказали в пресс-службе медиахолдинга.

Александры стали лидерами среди мужчин: на них приходится 1,86 поездки на человека за два года. Среди женщин — Натальи с 2,36 поездки. При этом путешествия указаны в области интересов у 21% пользователей сервиса «VK Знакомства».

После Александров самыми заядлыми путешественниками стали Дмитрии, Сергеи, Алексеи и Андреи (1,77–1,72 поездки на человека). После Наталий — Елены с 2,31 поездки и Екатерины с 2,21.

При этом те, кто путешествует чаще, вовсе не тратят на отдых больше других. Среди мужчин самый высокий средний чек у Михаилов — около 213 тысяч рублей. Затем идут Артемы — 211 тысяч рублей, Максимы — 206 тысяч рублей и Андреи — 204 тысячи рублей. Около 198 тысяч рублей тратят Александры.

Лидеры по частоте поездок и стоимости путешествий среди женщин тоже не совпали. Самый высокий средний чек оказался у Марий — около 198 тысяч рублей. Натальи, которые ездят чаще всего, расходуют около 184 тысячи рублей. Самой популярной страной как у женщин, так и мужчин стала Турция, с размещением в пятизвездочных отелях.

Любовь к вояжам и турне играют довольно значимую роль и в выборе человека. Подобное хобби повышает желание познакомиться у 58% женщин и 34% мужчин.

Участниками опроса стали более 1,6 тысячи человек. При составлении рейтинга учитывали не число туристов с тем или иным именем, а количество поездок на одного человека.

В начале октября соцсеть отметила 20-летие. Ольга Бузова, Баста и Аня Pokrov поздравили «ВКонтакте» с днем рождения и рассказали, что для них означает платформа.