Более 50% россиян при переезде сменили район или город

Четверть опрошенных остались в прежнем районе, 12% респондентов пока не переезжали, но хотели бы сменить район. Среди последних одной из главных причин переезда стала цена жилья — этот вариант отметили 29%. Еще 23% привлекла конкретная квартира или ЖК, 16% хотели бы жить ближе к месту учебы или работы.

У 45% переехавших в новый город или район ожидания совпали с реальностью. Для 18% новое место оказалось лучше, чем его представляли, еще 30% пожаловались на отдельные неудобства.

Ранее РИА Недвижимость обнародовало рейтинг по числу комнат на продажу в коммунальных квартирах. Лидерами списка стали Санкт-Петербург и Москва.