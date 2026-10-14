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    Более 50% россиян при переезде сменили район или город

    Девелопер «Страна»: 38% россиян при переезде сменили район

    Фото: 360.ru

    Порядка 38% россиян при переезде сменили район, 19% — город. Исследование провел девелопер «Страна».

    Четверть опрошенных остались в прежнем районе, 12% респондентов пока не переезжали, но хотели бы сменить район. Среди последних одной из главных причин переезда стала цена жилья — этот вариант отметили 29%. Еще 23% привлекла конкретная квартира или ЖК, 16% хотели бы жить ближе к месту учебы или работы.

    У 45% переехавших в новый город или район ожидания совпали с реальностью. Для 18% новое место оказалось лучше, чем его представляли, еще 30% пожаловались на отдельные неудобства.

    Ранее РИА Недвижимость обнародовало рейтинг по числу комнат на продажу в коммунальных квартирах. Лидерами списка стали Санкт-Петербург и Москва.

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