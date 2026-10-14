Потребление алкоголя в России упало до минимума с 1996 года

Потребление алкоголя в России снизилось до минимальных значений с 1996 года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные статистики.

С начала года россияне стали пить меньше на 0,59 литра в спиртовом эквиваленте, за последние 12 месяцев показатель составил 7,47 литра на душу населения в год. В предыдущий раз столь низкое потребление фиксировали в 1996 году — 7,3 литра на человека.

Однако данные до 2008 года опираются на ограниченную базу: учитывались только официальные продажи. В 1990-х значительную часть рынка занимал нелегальный сектор, доходивший до двух третей продаж.

Больше всего за минувший год пили в Свердловской области — 9,84 литра на человека. В Татарстане показатель составил 9,63 литра, в Новосибирской области — 7,8 литра. Скромнее всего оказались Москва и Санкт-Петербург — 4,39 и 5,83 литра на человека соответственно.

Ранее нарколог предупредил, что одна-две бутылки пива после работы могут постепенно превратиться в зависимость и стать необходимым атрибутом отдыха.