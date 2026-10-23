Минфин изучит возможность легализации онлайн-казино в России

Российские власти рассматривают варианты регулирования онлайн-казино по модели, которая уже действует для букмекерских компаний. Об этом сообщил заместитель министра финансов Иван Чебесков, его слова привел ТАСС .

Замглавы ведомства напомнил, что в ряде стран азартные игры в интернете разрешили при соблюдении установленных правил. Минфин изучает подобные подходы.

«Во многих странах действует практика легализации [онлайн-казино], то есть регулирования деятельности. Так же, как мы регулируем букмекеров, мы изучаем все опции», — заявил Чебесков.

Отдельно замглавы ведомства высказался о рекламе нелегальных игорных площадок. По его словам, работа по противодействию такому продвижению должна продолжаться. Чебесков подчеркнул, что пользователям важно понимать связанные с подобными сервисами риски.

«Гражданам важно понимать, что когда видят рекламу нелегальных казино, то эта деятельность несет риски. Здесь нужно продолжать эту работу», — заключил он.

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