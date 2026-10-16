Легендарный генерал-полковник КГБ. Как Алидин боролся с терроризмом в СССР

В 1977 году в Москве произошло три террористических акта. Следствие оперативно установило место и условия производства бомб, а также разыскало преступников и арестовало их. Руководил борьбой с террористами легендарный генерал-полковник Виктор Алидин.

Требовал доскональной проверки

В те годы он был начальником КГБ по Москве и Московской области. Подчиненные и сослуживцы запомнили его как умного руководителя, который всегда действовал уверенно, но при этом был внимательным и человечным.

Алидин занимался вопросами подготовки и обеспечением безопасности Олимпиады. Благодаря его работе мероприятие прошло без каких-либо провокаций.

«Виктор Иванович всегда ставил задачу: главное — уберечь человека от неправильной дороги, чтобы он не попал в лапы к врагу», — рассказал полковник госбезопасности в отставке, экономист Игорь Сапунков.

По его словам, особенно аккуратно Алидин работал с творческой интеллигенцией и ранимыми людьми.

Благодаря его вмешательству студенты, баловавшиеся созданием взрывчатки, не получили срок за терроризм. Генерал-полковник всегда требовал разбираться во всем максимально досконально и выявлять коренной мотив.