Легендарный генерал-полковник КГБ. Как Алидин боролся с терроризмом в СССР
В 1977 году в Москве произошло три террористических акта. Следствие оперативно установило место и условия производства бомб, а также разыскало преступников и арестовало их. Руководил борьбой с террористами легендарный генерал-полковник Виктор Алидин.
Требовал доскональной проверки
В те годы он был начальником КГБ по Москве и Московской области. Подчиненные и сослуживцы запомнили его как умного руководителя, который всегда действовал уверенно, но при этом был внимательным и человечным.
Алидин занимался вопросами подготовки и обеспечением безопасности Олимпиады. Благодаря его работе мероприятие прошло без каких-либо провокаций.
«Виктор Иванович всегда ставил задачу: главное — уберечь человека от неправильной дороги, чтобы он не попал в лапы к врагу», — рассказал полковник госбезопасности в отставке, экономист Игорь Сапунков.
По его словам, особенно аккуратно Алидин работал с творческой интеллигенцией и ранимыми людьми.
Благодаря его вмешательству студенты, баловавшиеся созданием взрывчатки, не получили срок за терроризм. Генерал-полковник всегда требовал разбираться во всем максимально досконально и выявлять коренной мотив.
Чем запомнился коллегам и подчиненным
Начальник отдела по расследованию шпионажа и измены Родине УКГБ по Москве и Московской области, полковник в отставке Владимир Каталиков отметил, что Алидин всегда настаивал, чтобы работа по уголовным делам велась качественно и квалифицированно.
«Обращаясь к нам, он говорил: „Ребята, вы — следователи. Итог оперативной работы у вас на столе. Давайте оценку оперативной работе, юридическую предварительную оценку оперативному доказательству, учитесь делать правильную, квалифицированную легализацию, превращать [оперативные материалы в] следственные доказательства, чтобы в суде от московского управления было только качественное уголовное дело“», — подчеркнул он.
Алидин был фронтовиком и одним из участников партизанского подполья на Украине. Именно он начал создавать летопись подвигов чекистов в годы Великой Отечественной войны.
В знак уважения от коллег китель легендарного генерал-полковника хранится в музее Управления ФСБ по Москве и Московской области.