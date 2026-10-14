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    Водителям объяснили, что нужно проверить при покупке шин онлайн

    Автоэксперт Ладушкин объяснил, почему важно смотреть дату производства резины

    Фото: РИА «Новости»

    Все чаще водители приобретают зимнюю резину на маркетплейсах или других онлайн-площадках. Что обязательно проверить при получении шин и почему важно смотреть на дату производства товара, 360.ru рассказал руководитель компании LEMsolution, автоэксперт Евгений Ладушкин.

    В пункте выдачи заказов необходимо осмотреть резину, проверить отсутствие следов монтажа, заломов, опрелостей. На поверхности покрышек не должно быть никаких трещин, даже незначительных.

    У любой резины есть свой срок службы, и если он истечет, могут быть проблемы на дороге, а в зимний период это повысит аварийность авто.

    «Дата производства шин набивается на боковой стороне покрышки, чаще всего это месяц и год выпуска. Резина, которая долго хранилась, может иметь внутренние повреждения из-за нарушения условий хранения, которые можно увидеть только при монтаже на балансировочном стенде. Срок службы шин исчисляется именно с даты производства. В среднем он составляет пять лет», — пояснил автоэксперт.

    Не стоит покупать резину, которая долго была на хранении — вероятность проблем с балансировкой в этом случае возрастает.

    Какие бренды Ладушкин посоветовал как надежные и что делать, если резина не подошла, читайте в нашей статье.