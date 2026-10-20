Россиянам назвали отрасли с зарплатой более 500 тысяч рублей

Средние зарплаты выше 500 тысяч рублей зафиксировали в девяти отраслях в России

В девяти отраслях российской экономики средняя начисленная зарплата за январь — июль 2026 года превысила 500 тысяч рублей. Лидерами стали сотрудники организаций, занимающихся морским пастбищным рыбоводством, их доход в среднем достиг 1,27 миллиона рублей в месяц, сообщило РИА «Новости» .

В этой сфере выращивают рыбу из мальков, полученных в искусственных условиях, а затем выпускают ее в морские водоемы для дальнейшего роста и вылова. Расчеты не включают субъекты малого предпринимательства.

Второе место по среднему заработку заняли управляющие пенсионными фондами — 753 тысячи рублей в месяц. Управляющие ценными бумагами получали 662 тысячи рублей, сотрудники перестраховочных компаний — 553 тысячи рублей.

В холдинговых компаниях средняя зарплата составила 536 тысяч рублей, у управляющих инвестиционными фондами — 539 тысяч, у операторов лотерей — 533 тысячи рублей. Еще в двух сферах показатель превысил полмиллиона: управление фондами — 531 тысяча рублей, страхование рисков — 501 тысяча.

Ранее стало известно, что почти каждый пятый работодатель в России намерен повысить зарплату.