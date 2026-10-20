20 октября 2026 08:30 Уберечь от морозов, но не перестараться. Как правильно окучить и укрыть куст розы на зиму? Садовод Олейник: при решении об окучивании розы нужно учесть ее сорт и регион Фото: Медиасток.рф Эксклюзив

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Садоводы спорят, нужно ли окучивать розы на зиму для защиты от морозов. Оказывается, однозначного ответа нет: здесь стоит учесть некоторые моменты. И в средней полосе России эти работы в любом случае начинать еще рано.

Как понять, нужно ли розам окучивание?

Главные факторы, на которые нужно опираться, — регион и сорт розы, рассказала 360.ru председатель крымского регионального отделения общественной организации «Союз садоводов России» Татьяна Олейник. В холодных регионах розы, как правило, окучивают.

Фото: Медиасток.рф

На юге страны кусты могут оставлять открытыми, и они спокойно переносят холода. Особенно это касается зимостойких роз. Привитым окучивание в основном помогает. Олейник добавила, что многое также зависит от того, какой будет зима, но это точно предсказать сложно.

Можно немного окучить кусты. Лучше не влажной, а воздушной. Если куст большой, его можно пригнуть к земле и укрыть, но корни лучше окучить землей. А вот целиком кусты засыпать не надо Татьяна Олейник председатель регионального отделения «Союза садоводов России» Республики Крым

В окучивании нуждаются молодые розы, посаженные один-два года назад. Если сорт розы особенно капризный и не очень морозостойкий, можно после окучивания еще и укрыть кусты геотекстилем или листвой. После обрезки и перед окучиванием крупные срезы следует обработать садовым варом.

Как правильно окучивать розы?

Специалисты Россельхознадзора рекомендуют окучивать сухой садовой землей корневую шейку и нижние части побегов — самые уязвимые места. Место прививки важно засыпать полностью. Но если погрузить куст под землю целиком, то во время оттепели побеги начнут преть, а если земля намокнет и потом похолодает, то образуется ледяная корка. Расширяясь, замерзающая вода может разорвать кору побегов и травмировать древесину.

Фото: Медиасток.рф

Верхнюю часть побегов укрывают сухими листьями, агроволокном или хвойным лапником. Можно использовать даже картон. Песок и опилки брать не нужно — тоже из-за риска образования ледяной корки. Важно, чтобы материал не повреждал ветви и оставлял между ними воздушную подушку и небольшое отверстие для аэрации.

Нужно ли предварительно обрезать розы?

Здесь все тоже зависит от сорта, утверждает собеседница 360.ru. Не все розы любят обрезку. «Когда обрезается на треть [высоты побегов], растение тратит меньше энергии и питательных веществ на то, чтобы поддерживать листья здоровыми. Чем меньше листвы, тем легче розе перезимовать. Но есть сорта „неубиваемые“ — они спокойно зимуют», — отметила Олейник. Она добавила, что речь в любом случае идет исключительно о взрослых розах. Молодые кусты радикальной обрезке подвергать нельзя.

Что важно учесть при окучивании?

Приступать к работам следует, когда похолодает и верхний слой почвы слегка подмерзнет. Пока окучивать рано. «Лучше окучивать розы, когда стоит устойчивая минусовая температура. Если это сделать при теплой и влажной погоде, розы могут двинуться в рост», — предупредила садовод. Первых заморозков розы не боятся — наоборот, их нужно пережить для получения закалки. Лучше затевать работу, когда установилась сухая солнечная погода. Если делаете мульчирование листьями, их нужно собрать с растений, не пораженных болезнями и вредителями.

Фото: Медиасток.рф

Важно, чтобы листья были здоровыми и чистыми. Можно использовать для укрытия как землю, так и геоткань. Если вы уже окучили кусты и резко стало тепло и солнечно, лучше снять покрытие и убрать грунт (окучку), чтобы розы не сопрели и не загнили. «Геотканью обернули, землей присыпали — и можно не беспокоиться. Жарко — приоткрыли», — резюмировала Олейник. Правда, в Сети можно встретить и другие советы: не трогать грунт и не снимать укрывающую конструкцию, а просто приоткрыть ее торцы.

Нужно ли перед укрытием убирать с куста все листья?

Если хотите оставить листья, нужно быть уверенным, что они полностью здоровы и под ними нет вредителей, которые могут там перезимовать. Следует провести осеннюю обработку, в том числе против бактерий, инфекций и вредителей. Причем обработать надо не только куст, но и землю вокруг него. Садоводы обычно убирают листья, опасаясь разнести по кусту инфекцию. Но если вы абсолютно уверены, что все листья в порядке, то можно их оставить, подчеркнула Олейник.

Как не допустить гибели розы от выпревания?

Спасая куст от морозов, важно не перестараться. Выпревание из-за сырости и перегрева даже опаснее небольшого мороза. Материал, которым укрываются розы, должен быть дышащим. Торцы конструкции осенью лучше оставить открытыми для проветривания. Закрыть их и зафиксировать стоит лишь после установления стабильных морозов — от –5 градусов.

Фото: Медиасток.рф

Зимой растение нужно дополнительно укрывать снегом. Во время оттепелей можно сделать в укрытии несколько проколов заостренной палочкой, чтобы обеспечить поступление воздуха. Весной необходимо вовремя отводить от участка с розами талую воду, чтобы почва не переувлажнилась. Когда снег полностью сойдет и отпадет угроза серьезных заморозков, розы нужно разокучить (убрать холмики земли), чтобы побеги не начали гнить.

Как можно будет понять, перезимовала ли роза?

Определить, насколько хорошо куст перенес зиму, весной можно будет по внешнему виду. У здоровой розы будут гладкие упругие стебли зеленого или оливково-коричневого цвета и набухшие почки. Хуже, если побеги почернели, заплесневели, на коре образовались трещины-морозобоины, а почки сухие, сморщенные и хрупкие.

Фото: Медиасток.рф

Если засохла лишь часть веток и есть активные почки, то куст, скорее всего, жив. Поврежденные ветки нужно будет обрезать. Больную розу весной придется подлечить стимуляторами. Если кора полностью или почти полностью почернела, почек и побегов нет, стебель легко ломается, то роза погибла. Ее необходимо полностью выкопать и уничтожить корни, чтобы болезни не распространялись. Но если соблюдать несложные рекомендации, то этого с большой вероятностью удастся избежать.