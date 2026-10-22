Девелопер Щекин назвал доказательный девелопмент опорой для создания экономически эффективной инфраструктуры
Сооснователь и совладелец Группы Родина Владимир Щекин выступил на пленарной дискуссии «Жилье и инфраструктура» в рамках отраслевого дня Минстроя России. Участники обсудили подходы к созданию инфраструктуры, которая обеспечивает долгосрочное развитие городских территорий.
В начале выступления Владимир Щекин подчеркнул, что миссия девелопера выходит далеко за рамки строительства недвижимости. Она заключается в служении городу, государству и людям — создании среды, которая отвечает повышает качество жизни и способствует росту экономики.
«Для этого необходимо еще до начала строительства понимать, что именно нужно людям, как будет работать каждый объект и какую роль он сыграет в развитии территории», — отметил Владимир Щекин.
По его словам, в основе подхода Группы Родина лежат три принципа: доказательный девелопмент, создание экономически эффективной инфраструктуры и ответственное управление объектами после завершения строительства.
В качестве одного из ключевых инструментов такого подхода представил геоинформационный портал, создание которого было профинансировано Группой Родина. Он позволяет определить, каких объектов не хватает в конкретной локации, какой экономический эффект может дать их появление и делает возврат инвестиций в городскую среду прогнозируемым.
Платформа использует обезличенные данные операторов связи, банковские транзакции и поисковые запросы. Это позволяет выявлять взаимосвязи между характеристиками городской среды, привлекательностью жилья и развитием бизнеса. Например, наличие детской поликлиники связано с повышением вероятности выбора района семьей с детьми на 19%, а детского сада — на 10%. В районах с однообразной жилой застройкой предпринимательская активность примерно на 40% ниже среднего уровня по городу. Кроме того, наличие образовательных объектов в пешей доступности связано с увеличением расходов на дополнительное образование почти на 45%.
«Вместе с Высшей школой экономики мы создали инструмент, который позволяет видеть город через реальные потребности людей. Мы можем определить, где не хватает детских садов, медицинских учреждений, спортивных комплексов и других объектов, а также оценить, как их появление может повлиять на экономическую активность и благодаря этому строить эффективную бизнес-модель», — заявил Владимир Щекин.
По его мнению, социальная значимость объекта может обеспечивать и его коммерческую эффективность. Востребованная инфраструктура создает дополнительную экономическую ценность для территории, обеспечивать устойчивую модель работы самого объекта и приносить доход инвестору.
Практическую реализацию этого принципа Щекин проиллюстрировал через спортивно-оздоровительный кластер «СОЮЗ» Группы Родины на ВДНХ, который включает физкультурно-оздоровительный комплекс площадью почти 15 тыс. кв. м. Еще до завершения строительства у девелопера было понимание, как будет работать каждый квадратный метр будущей инфраструктуры. Речь идет о 20 видах спорта, которые будут доступны резидентам, от баскетбола и водных видов спорта до гимнастики.
Такой подход позволяет Группе Родина заранее понимать, за счет каких механизмов будет обеспечиваться экономическая эффективность объекта. Инфраструктура проектируется с учетом будущего спроса и окупаемости.
Еще одним примером является Район российских дизайнеров — проект Группы Родина, где спортивно-образовательным комплексом «Черный Кристалл» уже воспользовались более 10 тыс. детей. Этот результат показывает, что инфраструктура, сформированная с учетом потребностей семей, становится значимой частью повседневной жизни района.
Отдельное внимание Владимир Щекин уделил ответственному управлению после завершения строительства. По его словам, продуманная бизнес-модель позволяет обеспечивать содержание объектов и их долгосрочную работу. Он подчеркнул, Группа Родина придерживается принципа, при котором инвестор не просто строит объект, но и управляет им и развивает территорию.