Девелопер Щекин назвал доказательный девелопмент опорой для создания экономически эффективной инфраструктуры

Сооснователь и совладелец Группы Родина Владимир Щекин выступил на пленарной дискуссии «Жилье и инфраструктура» в рамках отраслевого дня Минстроя России. Участники обсудили подходы к созданию инфраструктуры, которая обеспечивает долгосрочное развитие городских территорий.

В начале выступления Владимир Щекин подчеркнул, что миссия девелопера выходит далеко за рамки строительства недвижимости. Она заключается в служении городу, государству и людям — создании среды, которая отвечает повышает качество жизни и способствует росту экономики.

«Для этого необходимо еще до начала строительства понимать, что именно нужно людям, как будет работать каждый объект и какую роль он сыграет в развитии территории», — отметил Владимир Щекин.

По его словам, в основе подхода Группы Родина лежат три принципа: доказательный девелопмент, создание экономически эффективной инфраструктуры и ответственное управление объектами после завершения строительства.

В качестве одного из ключевых инструментов такого подхода представил геоинформационный портал, создание которого было профинансировано Группой Родина. Он позволяет определить, каких объектов не хватает в конкретной локации, какой экономический эффект может дать их появление и делает возврат инвестиций в городскую среду прогнозируемым.

Платформа использует обезличенные данные операторов связи, банковские транзакции и поисковые запросы. Это позволяет выявлять взаимосвязи между характеристиками городской среды, привлекательностью жилья и развитием бизнеса. Например, наличие детской поликлиники связано с повышением вероятности выбора района семьей с детьми на 19%, а детского сада — на 10%. В районах с однообразной жилой застройкой предпринимательская активность примерно на 40% ниже среднего уровня по городу. Кроме того, наличие образовательных объектов в пешей доступности связано с увеличением расходов на дополнительное образование почти на 45%.