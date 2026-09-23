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    Предприниматель Кутнюк заметил, что жизнь среди коллег сужает картину мира

    Специалисты с высоким доходом могут переехать из мегаполиса ближе к профессиональному сообществу, но рискуют оказаться в социальном пузыре. Об этом рассказал предприниматель Илья Кутнюк, сообщает Общественная Служба Новостей.

    По словам Кутнюка, при высоком доходе некоторым специалистам уже не обязательно жить в городе с наибольшим числом возможностей. Они могут выбрать более спокойную среду. Это особенно актуально для предпринимателей, работников сферы информационных технологий и креативных профессий, которым не нужно ежедневно ездить в офис.

    Соседство с коллегами помогает находить партнеров, обмениваться идеями и заводить профессиональные связи. Но если люди подбирают окружение только по доходу, профессии и образу жизни, они реже сталкиваются с иным опытом. Кутнюк считает, что в такой среде усиливается риск группового мышления, а взгляды ее участников начинают казаться им общепринятыми.

    Более устойчивой эксперт назвал модель, при которой профессиональное сообщество остается частью города. Его жители пользуются общей инфраструктурой и взаимодействуют с местным бизнесом, университетами и другими социальными группами. По мнению Кутнюка, такая среда может способствовать развитию территории, не изолируя ее обеспеченных жителей от остального общества.

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