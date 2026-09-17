В Кремле назвали Всемирный фестиваль молодежи историческим событием

Всемирный фестиваль молодежи 2026 года — историческое событие для России. Такое мнение высказала советник президента РФ Елена Ямпольская в ходе брифинга, отвечая на вопрос журналистов о значении международного мероприятия на фоне проведения СВО.

«Чем сложнее время, когда страна изыскивает возможности и ресурсы для проведения таких масштабных мероприятий, тем больше оснований думать, что уж, конечно, никуда из истории эта страница не денется», — подчеркнула Ямпольская.

В церемонии открытия фестиваля участвовали более 10 тысяч молодых людей из 191 страны. После завершения основной программы иностранные гости планировали посетить 35 российских регионов.

Советник президента рассказала, что российский лидер Владимир Путин также направил приветствия участникам и гостям других знаковых культурных событий. Среди них: пятый международный фестиваль циркового искусства «Без границ» и чемпионат высоких технологий в Великом Новгороде.