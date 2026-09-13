В Совфеде предупредили о новой схеме мошенников с письмами от ФНС
Сенатор Шейкин: мошенники начали рассылать россиянам письма от имени налоговой
Мошенники начали обманывать россиян, рассылая бумажные письма о корректировке налоговой декларации. Об этом РИА «Новости» рассказал сенатор Артем Шейкин.
По словам парламентария, сначала жертва получает обычное письмо с требованием скорректировать декларацию или подтвердить расходы. Затем на электронную почту приходят уведомления о якобы появившемся извещении в личном кабинете. Для ознакомления предлагают перейти по ссылке.
Сенатор пояснил, что ссылка ведет на копию официального сервиса. Там у жертвы запрашивают логин, пароль и другие данные, которые попадают к злоумышленникам.
«Имя отправителя, логотип ведомства и официальный стиль письма сами по себе не подтверждают его подлинность. Безопаснее самостоятельно открыть личный кабинет налогоплательщика и проверить, действительно ли там появился новый документ», — подчеркнул Шейкин.
Он также посоветовал проверять информацию о задолженности на «Госуслугах».
Ранее Шейкин предупредил о схеме аферистов с подделкой голосов и номеров.