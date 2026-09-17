Верующим рассказали, как нужно обращаться с иконами

Историк Сапелкин: к иконам нужно относиться благоговейно, нельзя их выбрасывать

Икона служит напоминанием о святых, и к ней стоит относиться с благоговением. На это в беседе с 360.ru указал историк-религиовед Николай Сапелкин.

«В церковной традиции мы обращаемся молительно к Богу, к Богородице и к ангелам, архангелам и святым. Мы не молимся предмету. Священный предмет — икона — для нас напоминание о святых. Но когда мы молимся святым у этой иконы, она заряжается энергией наших молитв», — отметил он.

Сапелкин подчеркнул: то, что у икон часто случаются чудеса — например, они начинают мироточить, — доказательство тому, что это «не какие-то пустые деревяшки».

«Мы воспринимаем иконы как символ, но относимся к ним в любом случае благоговейно», — резюмировал историк.

По его словам, испорченную икону нельзя выбрасывать — обычно ее отдают в храм, либо, если она совсем пришла в негодность, сжигают. Это проявление уважения, пиетета.

О том, какую икону чтят верующие 17 сентября и что можно и нельзя делать в этот день, — в материале 360.ru.