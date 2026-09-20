Чемпион мира Чупков посетил ЦОН в Одинцове

Призер Олимпийских игр по плаванию, неоднократный чемпион и рекордсмен мира Антон Чупков стал гостем Центра общественного наблюдения в Одинцове. Об этом сообщил пресс-центр Московской области по выборам.

Он указал на масштаб подготовительной работы, результаты которой сейчас очевидны. ЦОН отражает объективную ситуацию на избирательных участках Подмосковья.

«Центр наглядно демонстрирует прозрачность и легитимность выборов. Система мониторинга очень продвинутая: все видно, любые замечания сразу отображаются на большом экране и оперативно передаются в соответствующие штабы», — подчеркнул Чупков.

Сам он проголосовал с помощью ДЭГ — процесс занял считанные секунды.

Голосование проходит с 18 по 17 сентября, россияне выбирают депутатов в Госдуму и некоторые региональные парламенты, в федеральных бюллетенях присутствуют 10 партий. В Подмосковье также проходят выборы в Мособлдуму.