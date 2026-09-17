В Москве подписали соглашение о развитии правового просвещения в России
Уполномоченный по правам человека в России, банк ПСБ, АНО «Евразия» и система для международных расчетов А7 заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве и взаимодействии. Основная цель подписания — развитие правового просвещения в России.
По словам Яны Лантратовой, документ будет способствовать реализации уставных целей, которые заложены в первом Федеральном конституционном законе о деятельности российского уполномоченного по правам человека.
«Его суть — быстрее и эффективнее помогать гражданам решать правовые вопросы. Особенно, если мы говорим об уязвимой категории наших людей, чтобы каждый человек, который приходит к нам, понимал, что здесь его обязательно услышат и помогут», — подчеркнула Лантратова.
Соглашение предусматривает совместную разработку и реализацию образовательных и гуманитарных проектов, включая проведение профильных конференций, форумов и тематических выставок. Отдельным направлением партнерства станет защита прав россиян за границей.
«По сути, мы говорим об объединении усилий разных институтов в интересах граждан нашей страны, как проживающих непосредственно в России, так и за рубежом», — поделился председатель ПАО «Банк ПСБ», председатель Попечительского совета АНО «Евразия» Петр Фрадков.
Как отметил гендиректор А7 Илон Шор, социальная помощь такого рода — неотъемлемая часть продвижения российских интересов на внешних рубежах.
«Бизнес должен быть социально ответственным. Нам очень приятно, что мы можем объединить как коммерческие проекты, так и социальные вместе», — подчеркнул Шор.
Похожие инициативы уже приносят пользу жителям Твери — здесь вместе с властями привели в порядок городской сад и открыли парк аттракционов. Теперь эту практику хотят перенести и на другие российские регионы.