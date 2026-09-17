В Москве подписали соглашение о развитии правового просвещения в России

Уполномоченный по правам человека в России, банк ПСБ, АНО «Евразия» и система для международных расчетов А7 заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве и взаимодействии. Основная цель подписания — развитие правового просвещения в России.

По словам Яны Лантратовой, документ будет способствовать реализации уставных целей, которые заложены в первом Федеральном конституционном законе о деятельности российского уполномоченного по правам человека.

«Его суть — быстрее и эффективнее помогать гражданам решать правовые вопросы. Особенно, если мы говорим об уязвимой категории наших людей, чтобы каждый человек, который приходит к нам, понимал, что здесь его обязательно услышат и помогут», — подчеркнула Лантратова.