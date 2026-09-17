Лантратова перечислила способы получить до 350 тысяч рублей от государства

Россияне могут в качестве меры поддержки получить от государства до 350 тысяч рублей на открытие дела или до 200 тысяч рублей на личное подсобное хозяйство. Об этом РИА «Новости» заявила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.

Она напомнила, что граждане могут заключить социальный контракт — соглашение между человеком и органом социальной защиты. В рамках этой меры поддержки получатель получает помощь и выполняет согласованную программу.

Омбудсмен уточнила, что соцконтакт можно заключать в разных случаях: для поиска работы, открытия бизнеса, ведения личного подсобного хозяйства или преодоления трудной жизненной ситуации.

По словам Лантратовой, сумму поддержки не назначают автоматически, каждая заявка рассматривается в индивидуальном порядке. Также получатель обязуется подтверждать использование выделенных денег.

Ранее омбудсмен сообщила, что работающие родители с двумя и более детьми могут вернуть часть уплаченного НДФЛ.