Путин призвал россиян обязательно поучаствовать в выборах

Россияне обязательно должны прийти на выборы депутатов Госдумы, которые состоятся с 18 по 20 сентября. Об этом заявил президент Владимир Путин в обращении по случаю предстоящего голосования.

«Прошу вас обязательно реализовать свое конституционное право, принять обдуманное, ответственное решение», — сказал глава государства.

Он добавил, что результаты голосования подтвердят зрелость и стойкость российского общества.

Во время обращения 16 сентября Путин также указал населению на важность избирательной кампании и назвал ее значимой и во многом определяющей. Участие в выборах привнесет вклад в укрепление России.