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    Путин призвал россиян обязательно поучаствовать в выборах

    Фото: РИА «Новости»

    Россияне обязательно должны прийти на выборы депутатов Госдумы, которые состоятся с 18 по 20 сентября. Об этом заявил президент Владимир Путин в обращении по случаю предстоящего голосования.

    «Прошу вас обязательно реализовать свое конституционное право, принять обдуманное, ответственное решение», — сказал глава государства.

    Он добавил, что результаты голосования подтвердят зрелость и стойкость российского общества.

    Во время обращения 16 сентября Путин также указал населению на важность избирательной кампании и назвал ее значимой и во многом определяющей. Участие в выборах привнесет вклад в укрепление России.

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