В Госдуме предложили учредить день героев специальной военной операции

Депутат Колесник предложил учредить день героев СВО в марте

В России нужно учредить день героев специальной военной операции, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Об этом сообщила «Газета. Ru» .

Депутат считает, что таким днем может стать последнее воскресенье марта. Однако принимать решение нужно будет только после окончания СВО, отметил парламентарий.

«Я думаю, нужно это делать обязательно, потому что это серьезно для людей, для наших вооруженных сил», — прокомментировал Колесник.

Он добавил, что это будет праздник людей которые добывали победу и защищали интересы страны, не обязательно имеющих звание Героя России.

Ранее в правительстве Московской области обсудили развитие системы помощи бойцам специальной военной операции и их семьям. В фокусе внимания — вопросы реабилитации, занятости, образования и социальной адаптации.