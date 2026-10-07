Путин поднял на Совбезе вопросы внутренней и внешней политики России

Вопросы внешней и внутренней политики поднял на оперативном совещании Совета безопасности России президент Владимир Путин. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Там подчеркнули, что заседание прошло в режиме видеоконференции.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин вместе со своим заместителем Дмитрием Чернышенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, глава администрации президента Антон Вайно, министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников и помощник президента Николай Патрушев.

«Обсуждались актуальные вопросы внутренней и внешней политики России», — заявили в пресс-службе Кремля.

В последний раз члены Совета безопасности собирались на совещании у президента России Владимира Путина 24 сентября. Тогда темой беседы стали меры по нейтрализации угроз общественной безопасности. С докладом выступал министр внутренних дел Владимир Колокольцев.