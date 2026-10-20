360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении АО «Тбанк»

    Ранее в Управление поступило обращение заявителя о направлении на его адрес электронной почты писем с рекламой финансовых услуг.

    По результатам рассмотрения обращения Управлением в отношении АО «Тбанк» возбуждено дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе, выразившимся в распространении рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия адресата на получение рекламы.

    В случае установления вины банка ему грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.

    Интересно

    Согласно части 1 статьи 18 Закона о рекламе распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. При этом реклама признается распространенной без предварительного согласия абонента или адресата, если рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было получено.

    Согласно части 4.1 статьи 14.3 КоАП нарушение установленных законодательством о рекламе требований к рекламе, распространяемой по сетям электросвязи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до одного миллиона рублей.

    Читайте также

    ФАС заключила 93 соглашения о ценах на топливо в 35 регионах России

    Минцифры попросило операторов отложить ограничения на немаркированные звонки банков

    Россия заняла второе место по числу замороженных в криоцентрах граждан

    RudolfSimon

    Итальянец признался в любви к России после получения гражданства

    В работе «Яндекс Go» произошел сбой

    В России провели масштабный образовательный кампус для нефтяников и студентов

    Дмитрий Верхоробин

    Дешевые дрова обойдутся слишком дорого. Чем опасна экономия на топливе?

    В Черном море не нашли загрязнений после пожара на танкере

    Политолог Дудаков объяснил, почему США не стали ужесточать санкции против России

    Высший приговор нацизму. Кого 80 лет назад казнили в Нюрнберге

    Скамья подсудимых на процессе Международного военного трибунала по военным преступникам в Нюрнберге

    Почему Саша Солдат не чувствует вины за 22 убийства. Психолог объяснила причины

    Изображение сегенерировано нейросетью/360.ru

    Аэропорты Внуково и Домодедово объявили об ограничениях на прием и отправление рейсов