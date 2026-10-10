Сегодня 22:00 Дешевые дрова обойдутся слишком дорого. Чем опасна экономия на топливе? Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Правильно подобранные дрова помогут сохранить тепло в доме, хорошо протопить баню и приготовить вкусный шашлык. Однако разные породы древесины отличаются теплоотдачей, скоростью горения и количеством выделяемого дыма, а ошибки при выборе дров грозят лишними расходами и даже пожаром. Какие дрова лучше покупать, как их правильно сушить и хранить и на чем готовить мясо — в материале 360.ru.

Какие дрова лучше выбрать для отопления

Перед наступлением зимы владельцы частных домов и дачники начали закупать дрова для печей и каминов. При выборе важно ориентироваться не только на стоимость, но и на породу древесины. Самым универсальным вариантом считается береза. Она хорошо разгорается, дает много тепла и подходит для большинства дровяных печей. Дрова из дуба горят дольше и позволяют продолжительное время поддерживать высокую температуру, но стоят дороже.

Фото: РИА «Новости»

Сосна и ель легче воспламеняются, однако из-за высокого содержания смол при неправильной топке могут способствовать образованию отложений в дымоходе. Поэтому хвойные поленья лучше использовать с учетом особенностей печи и регулярно следить за состоянием трубы.

Как правильно сушить и хранить дрова

Даже качественная древесина плохо горит, если в ней слишком много влаги. Часть тепла уйдет на испарение воды, а в дымоходе быстрее накопятся сажа и креозот — горючие отложения, способные стать причиной пожара. Оптимальная влажность дров для отопления — не выше 20%. Проверить ее можно специальным влагомером, измерив влажность на свежем расколе полена. Мастер пара русской бани Сергей Беляев рассказал 360.ru, что для хранения дров лучше всего подходит проветриваемая дровница с крышей, защищающей поленья от осадков.

Фото: РИА «Новости»

«Дрова должны дышать, проветриваться. Это должно быть проветриваемое помещение, но накрытое сверху, чтобы осадки напрямую не попадали. Тогда они будут подсыхать легче», — объяснил эксперт. При покупке стоит избегать подгнивших и заплесневелых поленьев. Слишком крупные чурбаки лучше расколоть, чтобы они быстрее просохли и легче разгорались.

Какими дровами лучше топить баню

Любителям жаркой бани мастер пара Сергей Беляев посоветовал присмотреться к дубовым дровам. Они медленно прогорают и долго держат жар. Правда, стоят дороже березовых, которые эксперт назвал универсальным вариантом. «Березовые дрова вроде как и горят хорошо, но быстро. Дубовые дрова горят медленно, но жару больше от них», — объяснил Беляев 360.ru. Однако многое зависит от самой бани: конструкции и размера печи, продолжительности топки и количества посетителей. Поэтому ограничиваться одной породой древесины необязательно.

Фото: РИА «Новости»

Сосной и елью баню тоже можно топить, но из-за содержащихся в них смол дымоход быстрее загрязняется сажей. Беляев посоветовал использовать для таких отложений осиновые поленья.

Какие дрова лучше подходят для шашлыка