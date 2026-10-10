Дешевые дрова обойдутся слишком дорого. Чем опасна экономия на топливе?
Правильно подобранные дрова помогут сохранить тепло в доме, хорошо протопить баню и приготовить вкусный шашлык. Однако разные породы древесины отличаются теплоотдачей, скоростью горения и количеством выделяемого дыма, а ошибки при выборе дров грозят лишними расходами и даже пожаром. Какие дрова лучше покупать, как их правильно сушить и хранить и на чем готовить мясо — в материале 360.ru.
Какие дрова лучше выбрать для отопления
Перед наступлением зимы владельцы частных домов и дачники начали закупать дрова для печей и каминов. При выборе важно ориентироваться не только на стоимость, но и на породу древесины.
Самым универсальным вариантом считается береза. Она хорошо разгорается, дает много тепла и подходит для большинства дровяных печей.
Дрова из дуба горят дольше и позволяют продолжительное время поддерживать высокую температуру, но стоят дороже.
Сосна и ель легче воспламеняются, однако из-за высокого содержания смол при неправильной топке могут способствовать образованию отложений в дымоходе.
Поэтому хвойные поленья лучше использовать с учетом особенностей печи и регулярно следить за состоянием трубы.
Как правильно сушить и хранить дрова
Даже качественная древесина плохо горит, если в ней слишком много влаги. Часть тепла уйдет на испарение воды, а в дымоходе быстрее накопятся сажа и креозот — горючие отложения, способные стать причиной пожара.
Оптимальная влажность дров для отопления — не выше 20%. Проверить ее можно специальным влагомером, измерив влажность на свежем расколе полена.
Мастер пара русской бани Сергей Беляев рассказал 360.ru, что для хранения дров лучше всего подходит проветриваемая дровница с крышей, защищающей поленья от осадков.
«Дрова должны дышать, проветриваться. Это должно быть проветриваемое помещение, но накрытое сверху, чтобы осадки напрямую не попадали. Тогда они будут подсыхать легче», — объяснил эксперт.
При покупке стоит избегать подгнивших и заплесневелых поленьев. Слишком крупные чурбаки лучше расколоть, чтобы они быстрее просохли и легче разгорались.
Какими дровами лучше топить баню
Любителям жаркой бани мастер пара Сергей Беляев посоветовал присмотреться к дубовым дровам. Они медленно прогорают и долго держат жар. Правда, стоят дороже березовых, которые эксперт назвал универсальным вариантом.
«Березовые дрова вроде как и горят хорошо, но быстро. Дубовые дрова горят медленно, но жару больше от них», — объяснил Беляев 360.ru.
Однако многое зависит от самой бани: конструкции и размера печи, продолжительности топки и количества посетителей. Поэтому ограничиваться одной породой древесины необязательно.
Сосной и елью баню тоже можно топить, но из-за содержащихся в них смол дымоход быстрее загрязняется сажей. Беляев посоветовал использовать для таких отложений осиновые поленья.
Какие дрова лучше подходят для шашлыка
Автор кулинарного проекта «Шашлырье» Григорий Матевосян в комментарии 360.ru посоветовал использовать для приготовления шашлыка березовые дрова, а если не хочется долго ждать — готовый березовый уголь.
«На березовом угле можно даже несколько партий приготовить — как мяса, так и овощей», — рассказал он.
По словам Матевосяна, главное преимущество готового угля — экономия времени. Дровам иногда требуется до двух часов, чтобы прогореть до состояния углей, пригодных для приготовления мяса.
Эксперт также предостерег от использования случайной древесины. Обрезки досок, особенно окрашенных или обработанных химическими составами, не подходят для мангала: при горении они могут выделять вредные вещества, которые попадут в пищу.