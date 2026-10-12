Политолог Дудаков объяснил, почему США не стали ужесточать санкции против России

Администрация президента США Дональда Трампа не стала применять новые санкции против России из-за мирового энергетического кризиса. При этом соглашение о поставках российского дизеля может стать первым шагом к дальнейшему смягчению ограничений. Об этом 360.ru заявил политолог-американист Малек Дудаков.

По словам эксперта, подписанный Трампом в сентябре санкционный закон пока не привел к введению предусмотренных им новых ограничений.

«Нужно понимать, что санкционный билль, который был подписан, так и не был реализован в жизни, что вполне ожидаемо. Учитывая энергокризис во всем мире, никто, конечно, те санкции и тарифы сейчас не стал бы реализовывать», — пояснил Дудаков.

Политолог считает, что временное разрешение на закупку российского дизеля создает прецедент, которым Вашингтон может воспользоваться и в дальнейшем.

«Это важный прецедент смягчения санкций в отношении России, которым, я думаю, в дальнейшем администрация Трампа будет еще пользоваться», — отметил он.

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач также увидел в соглашении политический сигнал Москве.

Почему Вашингтон пошел на смягчение санкций, сможет ли Конгресс заблокировать дизельную сделку и на что рассчитывает Трамп перед выборами — подробнее в материале 360.ru.