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    Политолог Дудаков объяснил, почему США не стали ужесточать санкции против России

    Политолог Дудаков: энергокризис помешал США ужесточить санкции против России

    Фото: РИА «Новости»

    Администрация президента США Дональда Трампа не стала применять новые санкции против России из-за мирового энергетического кризиса. При этом соглашение о поставках российского дизеля может стать первым шагом к дальнейшему смягчению ограничений. Об этом 360.ru заявил политолог-американист Малек Дудаков.

    По словам эксперта, подписанный Трампом в сентябре санкционный закон пока не привел к введению предусмотренных им новых ограничений.

    «Нужно понимать, что санкционный билль, который был подписан, так и не был реализован в жизни, что вполне ожидаемо. Учитывая энергокризис во всем мире, никто, конечно, те санкции и тарифы сейчас не стал бы реализовывать», — пояснил Дудаков.

    Политолог считает, что временное разрешение на закупку российского дизеля создает прецедент, которым Вашингтон может воспользоваться и в дальнейшем.

    «Это важный прецедент смягчения санкций в отношении России, которым, я думаю, в дальнейшем администрация Трампа будет еще пользоваться», — отметил он.

    Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач также увидел в соглашении политический сигнал Москве.

    Почему Вашингтон пошел на смягчение санкций, сможет ли Конгресс заблокировать дизельную сделку и на что рассчитывает Трамп перед выборами — подробнее в материале 360.ru.

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