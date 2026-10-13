Почему Саша Солдат не чувствует вины за 22 убийства. Психолог объяснила причины

Психолог Паустовская: Саша Солдат не чувствует вины и оправдывает себя

Резкие заявления киллера 90-х Саши Солдата — не признак силы или «особенного ума», а попытка защитить психику. Зачем экс-палач «ореховских» сравнивает себя со львом и что показало его интервью, рассказала 360.ru клинический психолог Инна Паустовская.

По словам специалиста, в своем интервью Пустовалов продемонстрировал «классический набор защитных и когнитивных искажений, характерных для людей, годами совершающих насилие и живущих в криминальной среде».

Отсутствие угрызений совести и попытки назвать гибель людей «закономерным итогом» Паустовская охарактеризовала как прямое проявление психопатических черт и полное отсутствие эмпатии.

«В психологии это антисоциальная направленность, психопатические черты. Важнее другое: он не просто не чувствует вины, он конструирует „закономерность“, чтобы превратить убийства в нечто рациональное, почти неизбежное. Это не философия, а постфактумное оправдание», — заметила Паустовская.

Психолог подчеркнула, что подобная позиция указывает на сформированный защитный механизм. Для личности такого типа характерны поверхностные эмоции, манипулятивность и высокий порог тревоги.

Паустовская обратила внимание и на метафору Саши Пустовалова с цирковым львом. По ее мнению, здесь сработали те же механизмы — рационализация и проекция ответственности.

«Он представляет себя „львом“ (сильным, но подчиненным обстоятельствам), а жертв — „дрессировщиками“, которые „знали, на что шли“. Так снимается вина: не я убийца, а они сами выбрали роль. Это типичная техника манипуляции: „Они сами виноваты“, „Это была игра по правилам“», — объяснила психолог.

Что еще раскрыл в интервью Саша Солдат, почему его считали самым грозным киллером 90-х и где он сейчас, читайте в материале 360.ru.