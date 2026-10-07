Росприроднадзор: в Черном море не нашли загрязнений после пожара на танкере

Загрязнений в Черном море после пожара на танкере не выявили. Об этом рассказали в пресс-службе Росприроднадзора.

Представители ведомства продолжают наблюдать за береговой полосой и акваторией.

Сотрудники специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей круглосуточно смотрят за качеством воздуха на курорте. Во всех районах Сочи превышений концентрации загрязняющих веществ не зафиксировали.

Министр транспорта России Андрей Никитин провел заседание штаба по ликвидации последствий атаки на танкер «Афрамакс Рио» у побережья Черного моря.

«Открытое горение ликвидировали. Спасательные суда продолжают дежурство. Загрязнения акватории нефтяным грузом нет», – заключил чиновник.

Танкер загорелся в акватории Черного моря вблизи Сочи вечером 6 октября. Жителям и гостям федеральной территории «Сириус» рекомендовали по возможности ограничить длительные прогулки, а находясь внутри помещений, оставлять окна закрытыми.