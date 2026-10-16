16 октября 2026 00:07 Высший приговор нацизму. Кого 80 лет назад казнили в Нюрнберге Фото: Скамья подсудимых на процессе Международного военного трибунала по военным преступникам в Нюрнберге / Публичное достояние Общество

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Ночью 16 октября 1946 года в спортзале тюрьмы Нюрнберга были повешены 10 главных нацистских военных преступников. Процесс над ними длился 316 дней — состоялось 403 открытых заседания, допросили сотни свидетелей и рассмотрели несколько тысяч документов. Кого отправили в мир иной за преступления против человечества — в материале 360.ru

Вердикт суда в Нюрнберге Судьбу военных преступников гитлеровской Германии судьи Международного военного трибунала обсуждали месяц — с 1 по 30 сентября 1946 года. Вердикт оглашали два дня. Троих высокопоставленных нацистов приговорили к пожизненному заключению, двое получили 20 лет тюрьмы, еще двое 15 и 10 лет за решеткой. Высшую меру назначили дюжине приспешников фюрера. Правда, двоим из приговоренных удалось улизнуть от расплаты. Председатель рейхстага и приемник Адольфа Гитлера Герман Геринг мастерски прятал ампулу с цианидом и покончил с собой за три часа до казни. А личного секретаря фюрера Мартина Бормана так и не удалось изловить. Палачом выступал солдат-американец Джон Вудз. Вся процедура заняла менее двух часов. На следующий день тела нацистов сожгли в крематории Мюнхена, а прах развеяли над небольшим ручьем Венцбах. Позже, в декабре 1948-го, Вудз привел в исполнения смертные приговоры Токийского трибунала и казнил семерых японских военных преступников.

Фото: Джон Вудз / Публичное достояние

Приговоренные Нюрнбергским трибуналом

1. Иоахим фон Риббентроп Ульрих Фридрих Вилли Иоахим фон Риббентроп был дипломатом. Это он в августе 1939-го подписал с наркомом иностранных дел СССР Вячеславом Молотовым знаменитый Пакт о ненападении между Германией и Советским Союзом. Был обергруппенфюрером СС, что равнозначно генеральскому званию. Во время войны Риббентроп прославился мародерством. Его специальное военное подразделение Sonderkommando Künsberg — «Зондеркомманда Кюнсберга» — вагонами вывозила старинные книги, картины, скульптуры из Царского Села, Петергофа, Гатчины, Киева, Харькова. Грабили во Франции и Бельгии. Лишь только опытный интриган понял, что дни фюрера сочтены, как сбежал на север, в Гамбург. Поселился у бывшего делового партнера, чей сын и выдал столичного гостя. У него, кстати, была припрятана ампула с цианидом, но глава нацистского МИДа струсил ее раскусить. В ноябре 1945 года Риббентроп предстал перед трибуналом в Нюрнберге. Раскаяния гитлеровец не проявлял ни во время процесса, ни при оглашении приговора. В октябре 1946 года его первым среди из главных нацистских преступников вздернули в спортзале Нюрнбергской тюрьмы.

Фото: Иоахим фон Риббентроп, 1938 год / Публичное достояние

2. Вильгельм Кейтель Вильгельм Бодевин Йоханн Густав Кейтель дослужился до звания генерала-фельдмаршала и начальника Верховного командования вооруженных сил нацистской Германии. Был одним из главных военных советников Адольфа Гитлера и настолько ему угождал, что сослуживцы слега переделали фамилию вояки на «Лакейтель» (от слова Lakai — лакей). В самом начале войны с СССР Кейтель приказал расстреливать от 50 до 100 коммунистов за убийство одного немецкого солдата. Чуть позже, в декабре 1942-го, разрешил гитлеровским оккупантам пытать и убивать партизан, причем специально упомянул: «любые средства без ограничений» можно использовать также против женщин и детей. Последним документом, что подписал Кейтель, был акт о капитуляции Германии. После этого генерал-фельдмаршал стал подсудимым. Его признали виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Уже с петлей на шее вояка прокричал: «Германия превыше всего!», и отбыл к своему ненаглядному фюреру.

Фото: Вильгельм Кейтель (справа, в военной форме) на скамье подсудимых, Нюренбергский процесс, 1946 год / Публичное достояние

3. Эрнст Кальтенбруннер Начальник Главного управления имперской безопасности СС и статс-секретарь имперского министерства внутренних дел Германии, генерал Эрнст Кальтенбруннер был известен как один из главных организаторов Холокоста. Именно он отвечал за «окончательное решение еврейского вопроса». А еще с с 1943-го по 1945-й был президентом Интерпола. Под непосредственным руководством Кальтенбруннера людей уничтожали в лагерях смерти, преследовали политических противников гитлеровского режима. Он поддерживал жестокое обращение с военнопленными и отдавал приказы любыми средствами подавлять сопротивление на оккупированных территориях. В мае 1945-го генерал бежал в Австрию. Вместе со своими адъютантом и двумя телохранителями попытался спрятаться близ города Альтаусзе, но всю компанию сдал американцам местный бургомистр. Не помогли ни фальшивые документы, ни выброшенная в озеро личная печать — Кальтенбруннера случайно опознала его экс-любовница. На Нюрнбергском процессе генерал яростно защищался: валил все грехи на шефа гестапо Генриха Мюллера и рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, божился, что знать не знал о Холокосте, а когда узнал — остановил его. Не помогло. Перед тем, как ему набросили на голову петлю, Кальтенбруннер произнес: «Счастливо выбраться, Германия!».

Фото: Эрнст Кальтенбруннер дает показания, Нюренбергский процесс, 1946 год / Публичное достояние

4. Альфред Розенберг Наиболее влиятельный член Национал-социалистической немецкой рабочей партии и ее идеолог Альфред Эрнст Розенберг «вылупился» из Общества Туле. В 1930-м он написал второй главный текст нацистской идеологии после гитлеровской «Майн Кампф» — книгу «Миф XX века». Там обосновывалось превосходство арийской расы над другими народами. После нападения на СССР Розенберг получил должность рейхсминистра оккупированных восточных территорий. Его подчиненные тащили на «фатерлянд» сырье, продукты, грабили музеи, библиотеки и храмы. После себя они оставляли выжженую землю и устраивали массовые казни тех, кого истинные арийцы Третьего рейха считали недочеловеками. Рвение рейхсминистра пропадало в туне: за бесталанность его призирали все, начиная с Гитлера. После окончания войны бежал на север Германии, где и был арестован британцами 19 мая 1945 года в госпитале Фленсбурга. Розенберг был единственным из десятки приговоренных к смерти, кто отказался говорить последнее слово.

Фото: Альфред Розенберг (справа, в форме) и глава эстонского коллаборационистского самоуправления Хяльмар Мяэ, 1942 год / Публичное достояние

5. Ганс Франк Ганс Михаэль Франк сделал карьеру работая адвокатом НСДАП — он представлял интересы Гитлера на 150 судебных процессах. Само собой, такой клиент не остался в долгу: стоило Германии оттяпать Польшу, как юрист получил звание генерала-губернатора оккупированной земли. Своими владениями Франк управлял из Вавельского замка в Кракове. Новый начальник давал «добро» на уничтожение миллионов поляков и евреев, создание системы концентрационных лагерей и лагерей смерти, включая Майданек и Аушвиц-Биркенау, изоляцию людей в гетто. В январе 1945 года генерал-губернатор бежал из Кракова в Германию, прихватив огромную коллекцию украденных предметов искусства, включая знаменитую картину Леонардо да Винчи «Дама с горностаем». После войны его арестовали американцы. Франк стал единственный из приговоренных к смерти, кто полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Фото: Франк в своей камере, ноябрь 1945 года / Публичное достояние

6. Вильгельм Фрик Обергруппенфюрер СА и СС, доктор права и кадровый полицейский Вильгельм Фрик возглавил МВД Германии после прихода Гитлера к власти. На этом посту подписал много интересных законов, включая запрет оппозиционных партий и расовые ограничения. Ведомство Фрика также руководило учетом, отбором и уничтожением людей с психическими расстройствами и физическими недостатками — все делалось в рамках расовой гигиены. Министр прекрасно знал о систематических убийствах в хосписах и больницах, и блокировал любые попытки расследования этих смертей. В подковерной борьбе Фрик проиграл портфель министра и отправился управлять оккупированными чешскими территориями. Там он массово депортировал людей на принудительные работы в Германию, отправлял евреев в лагеря смерти и устраивал жестокие карательные акции против мирного населения. Перед повешеньем нацист не выразил раскаяния. Напротив, он заявил, что совесть его чиста, так как он дескать всю жизнь служил своему народу и Отечеству — посвятил им свои лучшие силы и добросовестно исполнял свой долг.

Фото: Вильгельм Фрик на Нюрнбергском процессе, 1946 год / Публичное достояние

7. Юлиус Штрейхер Главный редактор антисемитской и антикоммунистической газеты «Штурмовик» Юлиус Штрейхер выпускал самое радикальное антисемитское издание Германии. Он заходился призывами уничтожать евреев, подпирая это псевдонаучными «исследованиями». При этом пропагандист отличался крайней жадностью, нимфоманией и любовью к порнографии. Когда войска США приближались к Баварии, Штрейхер сбежал в тирольскую деревню и прикинулся было художником, но слава сработала против антисемита: его опознали и сдали американцам. Те оправили его в Нюренберг — город, в котором пропагандисту из-за его жутких выходок в свое время запретил появляться сам Гитлер. На суде Штрейхер утверждал, что призывал искоренять еврейский народ не в буквальном смысле, а приказы о разрушении синагог отдавал «из чисто архитектурных соображений». Правда, потом он сдулся и назвал процесс «триумфом мирового еврейства». Когда антисемита отвели на казнь, он успел трижды выкрикнуть нацистское приветствие.

Фото: Юлиус Штрейхер во время суда, Нюренбергский процесс, 1946 год / Публичное достояние

8. Фриц Заукель Эрнст Фридрих Кристоф Заукель, которого также именовали Фрицем, был обергруппенфюрером СА, а потом и СС. Он занимался проблемой острой нехватки рабочих рук на заводах Германии. То есть организовал насильственный вывоз миллионов людей из СССР и Восточной Европы на работы во благо Третьего рейха. Чтобы набрать остарбайтеров — так называли несчастных — нацисты устраивали карательные экспедиции, сжигали деревни и поселки, а их жителей отлавливали и увозили в Германию в вагонах для скота. Заукель требовал «эксплуатировать людей до предела при минимальных затратах на их содержание». На принудительных работах погибли более двух миллионов советских людей. Во время суда Заукель отбивался, как мог. Утверждал, что он — самый что ни на есть представитель рабочего класса, искренний и непритязательный, при этом всегда стремился усердно помогать приезжим рабочим. Вот только выжившие говорили другое, да и документы свидетельствовали против обергруппенфюрера. Так что его повесили.

Фото: Фриц Заукель во время суда, Нюренбергский процесс, 1946 год / Публичное достояние

9. Альфред Йодль Генерал-полковник Альфред Йозеф Фердинанд Йодль возглавлял штаб оперативного руководства Верховного командования вермахта и был вторым лицом в верховном командовании после Кейтеля. Воевать начал еще в Первую мировую, занимался стратегическим планированием практически всех крупных кампаний Германии. Подписи Йодля стояла на планах нападения на СССР и Чехословакию, вторжения в Данию и Норвегию, на приказах об уничтожении комиссаров и партизан. При этом адвокаты генерала-полковника настаивали, что он безвинен перед богом и людьми, так как просто выполнял волю главы страны. Особенно в части расстрела безоружных пленных. Нюренбергский трибунал с адвокатами не согласился и отправил Йодля на виселицу. На прощанье вояка воскликнул: «Приветствую тебя, Германия!». А 1953 году в Мюнхене суд вдруг полностью оправдал гитлеровца. Простые немцы не на шутку возмутились, так что прытким чиновникам пришлось отозвать эту «амнистию».

Фото: Альфред Йодль, 1940 год / Публичное достояние

10. Артур Зейсс-Инкварт Обергруппенфюрер СС Артур Зейсс-Инкварт сразу после захвата Нидерландов получил должность тамошнего рейхскомиссара. Именно он санкционировал отправку евреев в концентрационный лагерь Вестерборк, откуда депортировали более 100 тысяч человек в лагеря смерти Аушвиц и Собибор. Среди погибших была и Анна Франк. Голландцев, не потрафивших новой власти, отправляли в лагеря Амерсфорт и Герцогенбуш, около 500 тысяч человек насильно угнали в Германию для работы на военных заводах Третьего рейха. В ответ на забастовки устраивались массовые расстрелы заложников, казнили участников Сопротивления. Во время Нюренбергского процесса Зейсс-Инкварт, как большинство его соседей по скамье подсудимых, отрицал свою вину. Даже утверждал, что на посту комиссара он улучшил условия жизни голландского населения. Его повесили последним. Перед казнью он исповедовался и получил отпущение грехов от тюремного капеллана.

Фото: Артур Зейсс-Инкварт, 1940 год / Публичное достояние

Вслед за гитлеровскими бонзами в декабре 1946-го начался суд над нацистскими медиками, которые проводили жуткие опыты над живыми людьми. На эшафот отправилась дюжина преступников. Смерть этих людей — ничтожная плата за те злодеяния, которые они совершили. На их совести миллионы погибших, изломанные судьбы и разоренные города. Материалы Нюренбергского суда есть в открытом доступе, их перевели на множество языков. Те, кто пережил ужас войны, хотели, чтобы мир знал и помнил о страшных преступлениях, которые творили «истинные арийцы» Третьего рейха и никогда не допустил, чтобы фашизм и нацизм подняли головы.