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    Итальянец признался в любви к России после получения гражданства

    Итальянский журналист Лоруссо стал россиянином и признался в любви к России

    Фото: РИА «Новости»

    Итальянский журналист Винченцо Лоруссо, получивший российское гражданство, признался в любви к России. Об этом он рассказал РИА «Новости».

    «Наконец-то я тоже русский! Теперь и я смогу смотреть на наш триколор с той гордостью, которую испытывает каждый русский, когда видит, как развевается наш флаг. Теперь и я смогу с волнением слушать наш гимн», — сказал Лоруссо.

    Кроме того, он собирается внимательно следить за победами российских спортсменов на международных соревнованиях. Журналист уточнил, что всегда любил Россию, особенно Луганск и Донбасс, где проводит много времени.

    Он признался, что ему дорог каждый уголок страны, которая стала его Родиной. Лоруссо также отметил, что любит свой город Луганск, его обновленные улицы и новые парки, а также народ Донбасса и весь Русский мир.

    В пятницу, 16 октября, президент России Владимир Путин подписал указ о приеме Лоруссо в гражданство России.

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    Vincenzo Landi/Keystone Press Agency