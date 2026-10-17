Итальянский журналист Лоруссо стал россиянином и признался в любви к России

Итальянский журналист Винченцо Лоруссо, получивший российское гражданство, признался в любви к России. Об этом он рассказал РИА «Новости» .

«Наконец-то я тоже русский! Теперь и я смогу смотреть на наш триколор с той гордостью, которую испытывает каждый русский, когда видит, как развевается наш флаг. Теперь и я смогу с волнением слушать наш гимн», — сказал Лоруссо.

Кроме того, он собирается внимательно следить за победами российских спортсменов на международных соревнованиях. Журналист уточнил, что всегда любил Россию, особенно Луганск и Донбасс, где проводит много времени.

Он признался, что ему дорог каждый уголок страны, которая стала его Родиной. Лоруссо также отметил, что любит свой город Луганск, его обновленные улицы и новые парки, а также народ Донбасса и весь Русский мир.

В пятницу, 16 октября, президент России Владимир Путин подписал указ о приеме Лоруссо в гражданство России.