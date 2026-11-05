Мошенники запустили схему с ИИ-сервисами для причесок

Злоумышленники запустили в интернете очередную мошенническую схему, заманивая россиян бесплатными ИИ-сервисами для подбора стрижек, причесок и макияжей. Об этом сообщило РИА «Новости» после ознакомления с материалами прокуратуры.

Надзорное ведомство предупредило, что аферисты предлагают скачать приложения по ссылке, чтобы подобрать новые образы. Достаточно одной фотографии. После установки файла мошенники получают удаленный доступ к телефону и могут похитить деньги.

В прокуратуре напомнили, что защититься можно, если не переходить по подозрительным ссылкам. Следует использовать только официальные сервисы. Кроме того, установить защиту на телефон и не передавать неизвестным пароли, данные карт и коды из смс.

Ранее в МВД России перечислили типовые фразы аферистов, когда они представляют сотрудниками банка или госсервисов. Одна из них — «Для сохранения ваших средств требуется перевести их на защищенный (временный) счет».