360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Мошенники запустили схему с ИИ-сервисами для причесок

    Фото: РИА «Новости»

    Злоумышленники запустили в интернете очередную мошенническую схему, заманивая россиян бесплатными ИИ-сервисами для подбора стрижек, причесок и макияжей. Об этом сообщило РИА «Новости» после ознакомления с материалами прокуратуры.

    Надзорное ведомство предупредило, что аферисты предлагают скачать приложения по ссылке, чтобы подобрать новые образы. Достаточно одной фотографии. После установки файла мошенники получают удаленный доступ к телефону и могут похитить деньги.

    В прокуратуре напомнили, что защититься можно, если не переходить по подозрительным ссылкам. Следует использовать только официальные сервисы. Кроме того, установить защиту на телефон и не передавать неизвестным пароли, данные карт и коды из смс.

    Ранее в МВД России перечислили типовые фразы аферистов, когда они представляют сотрудниками банка или госсервисов. Одна из них — «Для сохранения ваших средств требуется перевести их на защищенный (временный) счет».

    Читайте также

    МВД перечислило фразы мошенников под видом банковских сотрудников

    Сенатор предупредил о новой афере с бонусами перед «черной пятницей»

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Россиян предупредили о фейковых билетах на «Ночь искусств»

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Россиянам рассказали, что накануне Дня народного единства мошенники используют 4 схемы обмана

    Эксперт Минпросвещения Бобровская назвала спешку и эмоциональное давление признаками обмана школьников мошенниками

    Эксперт ТУСУР Пермяков предупредил о схемах обмана с фальшивыми QR-кодами

    Жителей Подмосковья предостерегли от схемы мошенничества с доступом к сервисам

    Аферисты придумали схему обмана россиян с базовыми настройками телефона

    Россиян призвали не отправлять фото банковских карт в мессенджерах

    Мошенники придумали схему обмана с оформлением виртуальных карт

    Москвичей предупредили о мошенничестве на сайтах знакомств

    Ошибка оплаты заказа стала новой уловкой мошенников