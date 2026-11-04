Россиян предупредили о фейковых билетах на «Ночь искусств»

Аферисты стали звонить россиянам и предлагать им зарегистрироваться на бесплатные мероприятия «Ночи искусств», а затем требовать оплатить бронирование на поддельном сайте. О новой схеме РИА «Новости» рассказали в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

По данным организации, собеседников заманивали обещанием бесплатных билетов на выставки, экскурсии, концерты и музейные программы, а затем направляли на сайты для регистрации.

Там у посетителей могли запросить реквизиты банковской карты либо предложить войти через государственный сервис. Подобные действия давали аферистам возможность получить платежные данные или доступ к учетной записи.

«Помните: мероприятия акции бесплатны, требование внести „плату за регистрацию“ — признак мошеннического ресурса», — заключили в «Мошеловке».

Для записи на события организаторы советовали пользоваться порталом «Культура.РФ» и сайтами самих музеев и театров. Акция «Ночь искусств» пройдет 3 и 4 ноября. Ее программа включила в себя бесплатные мероприятия по всей стране. Акция пройдет по всей стране 3 и 4 ноября.