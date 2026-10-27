Россиян призвали не отправлять фото банковских карт в мессенджерах

МВД: фото карт нельзя отправлять в мессенджерах даже с размытыми данными

Фото банковских карт нельзя отправлять в мессенджерах даже если данные на них размыты или закрашены. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на материалы МВД.

Правоохранители предупредили, что мошенники могут восстановить реквизиты с помощью редактора — инструменты для размытия или закрашивания не всегда надежно скрывают сведения.

Некоторые приложения могут сохранять промежуточные слои и версии изображения, что позволяет извлечь исходную картинку.

В МВД призвали никогда не отправлять фото лицевой и обратной стороны банковской карты даже с закрашенными данными, не передавать коды с обратной стороны карты, пин-коды и сведения из смс.

Ранее правоохранители предупредили о новой схеме обмана с оформлением виртуальных карт.