360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Россиян призвали не отправлять фото банковских карт в мессенджерах

    МВД: фото карт нельзя отправлять в мессенджерах даже с размытыми данными

    Фото: Медиасток.рф

    Фото банковских карт нельзя отправлять в мессенджерах даже если данные на них размыты или закрашены. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на материалы МВД.

    Правоохранители предупредили, что мошенники могут восстановить реквизиты с помощью редактора — инструменты для размытия или закрашивания не всегда надежно скрывают сведения.

    Некоторые приложения могут сохранять промежуточные слои и версии изображения, что позволяет извлечь исходную картинку.

    В МВД призвали никогда не отправлять фото лицевой и обратной стороны банковской карты даже с закрашенными данными, не передавать коды с обратной стороны карты, пин-коды и сведения из смс.

    Ранее правоохранители предупредили о новой схеме обмана с оформлением виртуальных карт.

    Читайте также

    В МВД перечислили фразы, которых надо избегать в разговоре с неизвестными

    Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества с маркетплейсами

    Москвичей предупредили о мошенничестве на сайтах знакомств

    В МВД перечислили фразы, которых надо избегать в разговоре с неизвестными

    Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества с маркетплейсами

    Москвичей предупредили о мошенничестве на сайтах знакомств