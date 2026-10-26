Ошибка оплаты заказа стала новой уловкой мошенников

Мошенники начали подставлять россиян при онлайн-заказах. Они выманивают данные банковских карт, заявляя об ошибке при оплате. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.

Под видом сотрудников службы доставки мошенники звонят россиянам и заявляют, что оплата за заказа не прошла. Для того, чтобы решить проблему, они предлагают сделать возврат.

Затем незнакомцы на другом конце провода выманивают данные банковской карты или код из СМС. Так они получают доступ к счетам.

Ранее россиянам начали приходить письма с досудебными претензиями на несколько миллионов рублей от аналитических подразделений или юридических служб. При открытии прикрепленных файлов устройства заражались вредоносным ПО