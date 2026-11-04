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    МВД перечислило фразы мошенников под видом банковских сотрудников

    Фото: РИА «Новости»

    Мошенники, представляющиеся сотрудниками банков и государственных сервисов, используют типовые фразы, чтобы получить код авторизации на портале Госуслуг. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

    По данным ведомства, многие сложные схемы обмана начинаются с попытки выманить такой код и убедить человека, что его аккаунт взломали.

    Злоумышленники могут заявлять, что на гражданина пытаются оформить кредит, с его счета проводят подозрительные переводы или на его имя выписали доверенность.

    Также они спрашивают, входил ли человек в аккаунт из-за границы, и предлагают перевести деньги на «защищенный» счет либо установить приложение для защиты финансов.

    «Если слышите любую из этих фраз — прекращайте общение», — посоветовали в МВД.

    В ведомстве напомнили, что настоящие сотрудники банков никогда не запрашивают коды из СМС.

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